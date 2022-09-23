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شاهد.. سيل وادي ريم الشقيق بجازان يجري في طريقه للبحر الأحمر

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شاهد.. سيل وادي ريم الشقيق بجازان يجري في طريقه للبحر الأحمر

شاهد.. سيل وادي ريم الشقيق بجازان يجري في طريقه للبحر الأحمر

شاهد.. سيل وادي ريم الشقيق بجازان يجري في طريقه للبحر الأحمر
١١:٠٢:٤٨ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

جرى بعد عشاء اليوم الجمعة، سيل وادي ريم الآن شرق مركز الشقيق بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، في طريقه إلى البحر الأحمر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول منطلقة نحو البحر الأمر، من وادي ريم الآن شرق مركز الشقيق بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان.

كتلة هوائية تضرب عدد من المناطق غدًا

وفي بيان له، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر مناطق شمال وشرق ووسط المملكة بكتلة هوائية معتدلة ابتداءً من يوم غدٍ السبت، مشيرًا إلى أن الكتلة الهوائية المتوقعة  تتسبب في انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وفي اليوم الوطني، تساقطت الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول في محافظات عسير وعدد من مناطق جنوب المملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول والأودية عصر اليوم، بمحايل عسير.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة  جازان والباحة ونجران، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وتدنيّاً في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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أمطار غزيرة الأرصاد جازان جريان السيول حالة الطقس درجات الحرارة سيل وادي ريم كتلة هوائية

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