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«تويتر» تدعم أبحاث حول «التضليل» عبر الإنترنت
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«تويتر» تدعم أبحاث حول «التضليل» عبر الإنترنت

«تويتر» تدعم أبحاث حول «التضليل» عبر الإنترنت

«تويتر» تدعم أبحاث حول «التضليل» عبر الإنترنت
١٠:٣١:٤٤ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تويتر عزمها دعم مجموعات من الباحثين الخارجيين يدرسون التضليل عبر الإنترنت وضبط المحتوى، في إطار محاولات لزيادة الشفافية على المنصة، حسب تصريحاتها.

استثمارات في المجال الأكاديمي

كما أعلنت “تويتر” عن ضخ استثمارات للعاملين بالمجال الأكاديمي، وفي المجتمع المدني، والصحافة، بالانضمام لمجموعة “تويتر” لأبحاث ضبط المحتوى.

والمجموعة شكّلتها المنصة في وقت سابق من هذا العام وهي لا تزال قيد الاختبار ولديها إمكان الوصول لمجموعات البيانات.

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دراسات تدفق المحتوى

وعلى الرغم من أن الباحثين يدرسون تدفق المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي منذ سنوات، فلم يكن ذلك بمشاركة مباشرة من تلك الشركات، حسبما أوردت مواقع متخصصة، نقلا عن “رويترز”.

وقالت تويتر، إنها تأمل في أن البيانات ستقود إلى إجراء أنواع جديدة من الدراسات عن كيفية نجاح الجهود المبذولة لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.

تويتر يشارك البيانات

وشاركت تويتر بالفعل بيانات مع باحثين عن الجهود المنسقة التي تدعمها حكومات أجنبية للتلاعب بالمعلومات على تويتر.

وقالت الشركة إنها تعتزم الآن مشاركة معلومات عن مجالات أخرى من ضبط المحتوى والإشراف عليه مثل تغريدات صُنفت على أنها قد تكون مضللة.

الكلمات الدلالية:
التضليل عبر الإنترنت تويتر صناع المحتوى محتوى تويتر مراقبة المحتوى منصات التواصل الاجتماعي

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