شاهد .. شاب يُشعل النار في نفسه لسبب «لا يخطر على البال»

أشعل ناشط بيئي، الجدل في مباراة تنس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما اقتحم الملعب وقد أضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييغو شوارتزمان في كأس ليفر للتنس لفترة وجيزة.

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من ملعب “أو 2″، قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المحتج عضو في مجموعة “أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة” التي تقول إن انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية.

A man has set his arm on #fire at #RogerFederer's last ever #tennis match.🔥😨😰

pic.twitter.com/46XgtCkHqe

— Auron (@auron83591234) September 23, 2022