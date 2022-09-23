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شاهد .. شاب يُشعل النار في نفسه لسبب «لا يخطر على البال»

شاهد .. شاب يُشعل النار في نفسه لسبب «لا يخطر على البال»

شاهد .. شاب يُشعل النار في نفسه لسبب «لا يخطر على البال»
١٠:٢٧:١٢ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أشعل ناشط بيئي، الجدل في مباراة تنس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما اقتحم الملعب وقد أضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييغو شوارتزمان في كأس ليفر للتنس لفترة وجيزة.

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من ملعب “أو 2″، قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المحتج عضو في مجموعة “أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة” التي تقول إن انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية.

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الكلمات الدلالية:
البيئة التنس روجر فيدرز شاب

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