السفارة في تايلاند: نقل مواطنين بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت سفارة المملكة في بانكوك، عن نقل اثنين من المواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة، لاستكمال علاجهما.

وقالت السفارة في بانكوك، اليوم الجمعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل اثنين من المواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة، لاستكمال علاجهما في أرض الوطن”.

متطلبات الدخول إلى تايلاند

كانت سفارة المملكة في بانكوك، قد كشفت في وقت سابق عن متطلبات الدخول إلى تايلاند.

ومن هذه المتطلبات، توفر شهادة تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار يتم الاستحصال عليها عن طريق مكاتب التأمين.

وبينت السفارة أن المتطلبات تتضمن أيضاً الحصول على تأشيرة من السفارة التايلاندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو من مطارات تايلاند عند الوصول إليها، علماً أن هذه الأخيرة تكون مدة صلاحيتها 14 يوما فقط.

كما يجب إرفاق حجز فندق لمدة يوم واحد، وحجر صحي لحين ظهور نتيجة فحص كورونا في أحد الفنادق المعتمدة لدى وزارة الصحة التايلاندية.

ويطلب من الواصلين إلى تايلاند إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإجراء فحص “بي. سي. آر” قبل موعد الوصول لمملكة تايلاند بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وأضافت السفارة أنه يجب طباعة جميع هذه المستندات لتقديمها للسلطات في المطار، وتعبئة استمارات الدخول التي يتم تقديمها أثناء الرحلة أو عند الوصول للحصول على إذن الدخول (Thailand pass).

انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في #بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل اثنين من المواطنين بطائرة الاخلاء الطبي من تايلند إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم في ارض الوطن

مع تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل pic.twitter.com/Ban1NrNFe5 — saudi embassy in Thailand (@ksaembassytha) September 23, 2022

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