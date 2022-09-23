الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
١٠:١٣:٤٠ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي: 

1- مساعد مستشفى أول.

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة أو دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.

– مطلوب 4 سنوات من الخبرة في السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو ستة  سنوات مع الدبلوم، مع مهارات الكتابة المطلوبة:

3- استشاري مساعد، العناية الحرجة.

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب سنتين من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.

4- مساعد المشرف ، حراسة المنزل.

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب مشارك أو دبلوم في إدارة الفنادق أو الصحة البيئية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة أو التعليم الثانوي.

– لا يشترط وجود خبرة مع درجة الزمالة أو الدبلوم ، أو سنتين من الخبرة ذات الصلة مع المدرسة الثانوية.

* التقديم:

– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1- مدبرة المنزل (اضغط هنا).

2- مساعد مستشفى أول (اضغط هنا).

3- استشاري مساعد ، العناية الحرجة (اضغط هنا).

4- مساعد المشرف ، حراسة المنزل (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
حملة الثانوية مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل وظائف شاغرة

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