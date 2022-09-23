رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي:
1- مساعد مستشفى أول.
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة أو دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.
– مطلوب 4 سنوات من الخبرة في السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو ستة سنوات مع الدبلوم، مع مهارات الكتابة المطلوبة:
3- استشاري مساعد، العناية الحرجة.
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب سنتين من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.
4- مساعد المشرف ، حراسة المنزل.
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب مشارك أو دبلوم في إدارة الفنادق أو الصحة البيئية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة أو التعليم الثانوي.
– لا يشترط وجود خبرة مع درجة الزمالة أو الدبلوم ، أو سنتين من الخبرة ذات الصلة مع المدرسة الثانوية.
* التقديم:
– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
1- مدبرة المنزل (اضغط هنا).
2- مساعد مستشفى أول (اضغط هنا).
3- استشاري مساعد ، العناية الحرجة (اضغط هنا).
4- مساعد المشرف ، حراسة المنزل (اضغط هنا).