بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر

تواصل – فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على مشاهدات وتفاعل واسع من قبل متابعي منصة التغريدات الأشهر.

تصرف نبيل

ويظهر الفيديو، الذي يبدو أنه التقط أثناء الاحتفالات باليوم الوطني 92 للمملكة، شابًا يتصرف بشهامة مع فتاة كانت داخل سيارة.

واشتبك الشاب مع آخر، يبدو أنه اختطف بخاخًا من الفتاة، وتمكن من استعادته لها.

وحين أراد أن يعطيها علبة البخاخ، بدر من الشاب تصرف نبيل، بأن غضّ بصره عن النظر إلى الفتاة، وأدار وجهه عكس اتجاه يده الممدودة إليها.

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رواد تويتر يتفاعلون

وأظهر الفيديو تصرفًا إيجابيًا نبيلاً أقدم عليه أحد شباب المملكة، الذي تصدى لفعل سلبي، وتدخل بالفعل من أجل ضبط الموقف، محافظًا في الوقت نفسه على الآداب العامة وضوابط الشاب المسلم.

فيما شارك متابعون مقطع الفيديو على نطاق واسع، وبلغت المشاهدات نحو 250 ألفًا، وأشاد مغردون بموقف الشاب، وحييوا شجاعته وحياءه.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.