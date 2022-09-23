الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر
في اليوم الوطني 92.. كيف استعاد الملك المؤسس عبدالعزيز مدينة الرياض؟
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
السفارة في تايلاند: نقل مواطنين بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة
شباب المملكة: أيامنا القادمة أفضل.. وهذا رأينا في رؤية 2030 (استطلاع رأي)
بأكثر من 300 مليون ريال.. مشروعات تنموية بجازان في البنية التحتية والطرق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر

بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر

بالفيديو.. شاب يتصرف بشهامة ويعيد “بخاخًا” لفتاة ويغض البصر
١٠:٢٦:٢١ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على مشاهدات وتفاعل واسع من قبل متابعي منصة التغريدات الأشهر.

تصرف نبيل

ويظهر الفيديو، الذي يبدو أنه التقط أثناء الاحتفالات باليوم الوطني 92 للمملكة، شابًا يتصرف بشهامة مع فتاة كانت داخل سيارة.

واشتبك الشاب مع آخر، يبدو أنه اختطف بخاخًا من الفتاة، وتمكن من استعادته لها.

وحين أراد أن يعطيها علبة البخاخ، بدر من الشاب تصرف نبيل، بأن غضّ بصره عن النظر إلى الفتاة، وأدار وجهه عكس اتجاه يده الممدودة إليها.

اقرأ أيضًا:

رزقه الله بالذرية بعد 18 عاما.. ردة فعل غير متوقعة عند حمل ولده لأول مرة (فيديو)

اليوم الوطني 92.. سوق النفيعة بفيفاء شاهدة على تاريخ المملكة (فيديو)

رواد تويتر يتفاعلون

وأظهر الفيديو تصرفًا إيجابيًا نبيلاً أقدم عليه أحد شباب المملكة، الذي تصدى لفعل سلبي، وتدخل بالفعل من أجل ضبط الموقف، محافظًا في الوقت نفسه على الآداب العامة وضوابط الشاب المسلم.

فيما شارك متابعون مقطع الفيديو على نطاق واسع، وبلغت المشاهدات نحو 250 ألفًا، وأشاد مغردون بموقف الشاب، وحييوا شجاعته وحياءه.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

الكلمات الدلالية:
احتفالات اليوم الوطني الشباب السعودي رواد تويتر شاب يتصرف بشهامة شباب المملكة مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
خامنئي: مستقبل إيران في الصواريخ وليس المفاوضات

خامنئي: مستقبل إيران في الصواريخ وليس المفاوضات

٠٩:٤٧ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦
«صواريخنا جاهزة تحت الماء».. «جونسون»: روسيا لن تستخدم النووي في أوكرانيا

«صواريخنا جاهزة تحت الماء».. «جونسون»: روسيا لن تستخدم النووي في أوكرانيا

٠٢:٤١ ص، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
عاجل.. سفينة جلالة الملك “الجبيل” تصل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا (فيديو)

عاجل.. سفينة جلالة الملك “الجبيل” تصل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا (فيديو)

١٠:٥٩ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
الأرصاد: أتربة على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية تمتد إلى الرياض

الأرصاد: أتربة على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية تمتد إلى الرياض

٠٧:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٠ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *