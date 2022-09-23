بيان عاجل لـ”الأمم المتحدة” بشأن سقوط عشرات القتلى والمصابين في إيران

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام السلطات الإيرانية للقوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

الأمم المتحدة تدين مقتل 50 في إيران

وأوضحت أنها تندد بشدة، استخدام الشرطة الإيرانية للعنف مع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والمصابين الذي وصلوا حسب تقارير حقوقية إلى أكثر من 50 شخصًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولليوم السابع، انطلقت المظاهرات في أحياء العاصمة طهران وعدد من المناطق بأنحاء البلاد، حيث المتظاهرون في حي “فردوس” بطهران: “سنوات من الجرائم. الموت لولي الفقيه”.

المحتجون يغلقون الطرق في طهران

وأظهرت مقاطع فيدية بثتها قناة” إيران إنترناشيونال”، قيام المحتجين في حي “طهران سر” بالعاصمة الإيرانية بغلق شارع خسرو ومفترق طرق أسدي في العاصمة طهران، مرددين هتافات ضد النظام وأجهزة القمع الأمنية.

المتظاهرون يطالبون الملالي بالرحيل عن إيران

فيما هتف المحتجون في حي “ستار خان ” بطهران: “على الملالي أن يرحلوا من إيران”، وذلك وسط اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران.

وفي أول تعليق له بعد عودته من نيويورك، صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أعداء إيران حاولوا أن لا يُسمع صوت الشعب الإيراني هناك “في الأمم المتحدة”، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)