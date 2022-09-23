شباب المملكة: أيامنا القادمة أفضل.. وهذا رأينا في رؤية 2030 (استطلاع رأي)

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تحتفل المملكة بيومها الوطني الثاني والتسعين تحت شعار “هي لنا دار”، حيث يبدي جميع الشباب ثقتهم بأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن أيامهم القادمة أفضل.

كانت هذه إحدى نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الرابع عشر لرأي الشباب العربي، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي، والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

وتم إجراء 3,400 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً في 50 مدينة عبر 17 دولة عربية خلال الفترة من 13 مايو إلى 16 يونيو. وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين بالتعاون مع ’أي دي إس‘ للبحوث والاستشارات.

المشاركون يثقون في رؤية 2030

وأعرب جميع الشباب المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بأن رؤية 2030 ستضمن بناء اقتصاد قوي للمملكة، وتعتقد نسبة مماثلة منهم (97%) أن أيامهم القادمة أفضل. ويرى 97% من الشباب السعودي أيضاً أن اقتصاد المملكة يسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد تسعة من كل عشرة مشاركين إنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم.

ويرى 98% من الشبان والشابات السعوديين أن قيادتهم تهتم لآرائهم، وأن حكومتهم تمتلك السياسات المناسبة لمعالجة مشاكلهم مثل جودة التعليم وتوفير الوظائف والنمو الاقتصادي.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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