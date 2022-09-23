تنبيه من “الأرصاد”: كتلة هوائية تضرب هذه المناطق غدًا

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر مناطق شمال وشرق ووسط المملكة بكتلة هوائية معتدلة ابتداءً من يوم غدٍ السبت.

وأوضح في بيان عاجل نشره على حسابه في “تويتر”، أن الكتلة الهوائية المتوقعة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء من تلك المناطق.

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في اليوم الوطني.. شاهد أمطار الخير تتساقط والسيول تجري في جنوب المملكة

وفي اليوم الوطني، تساقطت الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول في محافظات عسير وعدد من مناطق جنوب المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول والأودية عصر اليوم، بمحايل عسير.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة بجازان والباحة ونجران، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وجريانًا للسيول، وتساقطًا للبرد، وتدنيّاً في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار ورياح وسحب رعدية على هذه المناطق

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.