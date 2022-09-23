في اليوم الوطني 92.. كيف استعاد الملك المؤسس عبدالعزيز مدينة الرياض؟

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احتفالاً بالذكري الوطنية السعيدة،، اليوم الوطني 92 للمملكة، نشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، سيناريو استعادة مدينة الرياض وضمها.

ورسـم الملك عبدالعزيز خارطة الطريق لسيناريو استعادة الرياض، حيث انضم إليه أكثر من 2000 رجل من مختلف القبائل.

دخل الرياض مع 6 رجال

ولكن فيما بعد عاد أغلبهم، ومـن أعلن الانضمام معه للذهـاب إلى الرياض 63 رجلاً فقط.

وحينما وصل حدود الرياض وزع رجاله الـ 63 فأبقى 23 رجلاً عند ضلع الشقيب.

و 34 رجـلاً بقيـادة أخيه محمد بن عبدالرحمن عند مزرعة ابن حوبان.

بعدها دخل الرياض ومعه فقط 6 رجال، ودخلـوا أولا من بيت جويسر، حتى وصلوا لبيت عجلان حاكـم الرياض آنذاك وهـو مقابل قصر المصمك.

ومن ثم انضم إليهم الـ34 رجلاً، فحدثت المعركة مـع بن عجلان حتى تحقق النصر.

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المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.