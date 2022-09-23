“الدفاع الروسية”: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقتل عشرات المسلحين الأجانب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية وقضت على عشرات المسلحين الأجانب والعناصر الأوكرانية في ضربات متفرقة.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الروسي، أن المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة والناتو ليست من اهتمامات القيادة في موسكو، مؤكدًا أن بلاده لا تهدد أحدًا بالسلاح النووي لكنها تحذر من خطر التدخل في العملية العسكرية.

وأوضح أن روسيا تتمنى أن تتفهم إدارة بايدن مخاطر التصعيد بشأن أوكرانيا، لافتًا إلى أن واشنطن غير قادرة على التفاوض، وتدفع كييف لنقل العمليات العسكرية لأراضي روسيا وتستخدم الابتزاز النووي.

مقتل 55 ألف جندي روسي خلال 6 أشهر

فيما كشف الرئيس الأوكراني، أن 55 ألف جندي روسي قُتل في الحرب على أوكرانيا خلال 6 أشهر وأصيب عشرات الآلاف، داعيًا المقاتلين الروس الذين سيدفعون للحرب إما إلى رفض القتال أو الهرب أو الاستسلام للقوات الأوكرانية.

وأكد أن القيادة الروسية تستعد لتجنيد نحو مليون شخص وهذا ما تلتزم الصمت بشأنه، وأن التعبئة العسكرية ستنقل الحرب إلى منازل الروس بعد أن كانوا يتابعونها عبر الشاشات والإنترنت.

في الوقت نفسه، أشار رئيس المجلس الأوروبي، إلى أن أوروبا تدعم الأمم المتحدة خلال المفاوضات مع روسيا لإخراج الحبوب من أوكرانيا وتصديرها إلى العالم.

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