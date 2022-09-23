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«الجوازات» توضح حقيقة تمديد زيارات الدخول بعد انتهائها
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«الجوازات» توضح حقيقة تمديد زيارات الدخول بعد انتهائها

«الجوازات» توضح حقيقة تمديد زيارات الدخول بعد انتهائها

«الجوازات» توضح حقيقة تمديد زيارات الدخول بعد انتهائها
٠٨:٥٧:٣٤ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ردت الجوازات السعودية على سؤال أحد المواطنين والذي قال فيه: “عندي تأشيرة زيارة متعددة الدخول وراح تخلص بعد 7 أيام و لازم أطلع وأرجع وسمعت إن فيه تمديد هل الخبر صحيح؟

وردت “الجوازات السعودية”: وعليكم السلام، التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن طريق مديرية الجوازات العامة، عن ختم خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 92، كما أشارت الوزارة إلى أنها تحتفل بتلك الذكرى في هذا التاريخ 23 سبتمبر من كل سنة ميلادية، وتأتي تلك الذكري احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية، وذلك على يد الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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الكلمات الدلالية:
الاحتفال باليوم الوطني الجوازات السعودية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن المملكة

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