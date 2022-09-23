الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الآن.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)
“الدفاع الروسية”: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقتل عشرات المسلحين الأجانب
«الجوازات» توضح حقيقة تمديد زيارات الدخول بعد انتهائها
السوشيال ميديا تحيي ذكرى اليوم الوطني وتتذكر سيرة المؤسس
تصعيد خطير.. الصين تضع يدها على إحدى الجزر التايوانية
اليوم الوطني 92.. سوق النفيعة بفيفاء شاهدة على تاريخ المملكة (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الآن.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)

الآن.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)

الآن.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)
٠٩:٠٠:٥٨ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت منذ قليل احتجاجات واسعة شهدت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران، تنديدًا بمقتل الشابة “مهسا أميني”.

ومساء الجمعة، انطلقت الاحتجاجات في أكثر من حي بالعاصمة الإيرانية طهران، مثل؛ صادقية، وستار خان، وشارع خسرو.

المتظاهرون لقوات الشرطة: “يا عديمي الشرف”.

وأظهر مقطع فيديو بثته “إيران إنترناشيونال”، هتاف المحتجين في طهران ضد قوات الأمن بقولهم: “يا عديمي الشرف، يا عديمي الشرف” وسط مظاهرات ضخمة انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد.

طلاب الجامعات يدينون حملات الاعتقالات ضد زملائهم

فيما أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، “بشكل مسيء”، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بـ”اعتداء” معارضي النظام على السفارة الإيرانية في استكهولم.

الحكومة تتغافل عن القتلى وتعزي سوريا ولبنان

وبالتزامن مع سقوط عشرات الإيرانيين بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن الإيرانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لشعبي وحكومتي سوريا ولبنان في وفاة عدد من المواطنين السوريين واللبنانين، بعد غرق قاربهم في المياه السورية.

سقوط أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحي

ورغم سقوط ما يقارب من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في الاحتجاجات الإيرانية، أشادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بما أسمته “ضبط النفس” من قبل قوات الأمن في التعامل مع المحتجين.

الكلمات الدلالية:
أصفهان إيران احتجاجات إيران مظاهرات طهران مهسا أميني

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. عسيري: نعلم أين ينام المخلوع «صالح» يومياً

بالفيديو.. عسيري: نعلم أين ينام المخلوع «صالح» يومياً

٠٢:٤٠ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠١٦
«الغذاء والدواء» تحذر من 3 عطور تسبب حساسية للجلد والعين (صور)

«الغذاء والدواء» تحذر من 3 عطور تسبب حساسية للجلد والعين (صور)

٠٢:٠٢ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦
«العمل»: سحب تراخيص 8 مكاتب وشركات استقدام وإنذار 305 خلال عام

«العمل»: سحب تراخيص 8 مكاتب وشركات استقدام وإنذار 305 خلال عام

١١:١٤ ص، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
مقتل 40 حوثياً في غارات لطيران «التحالف»

مقتل 40 حوثياً في غارات لطيران «التحالف»

٠٣:٥١ م، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *