الآن.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت منذ قليل احتجاجات واسعة شهدت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في أصفهان وسط إيران، تنديدًا بمقتل الشابة “مهسا أميني”.

ومساء الجمعة، انطلقت الاحتجاجات في أكثر من حي بالعاصمة الإيرانية طهران، مثل؛ صادقية، وستار خان، وشارع خسرو.

المتظاهرون لقوات الشرطة: “يا عديمي الشرف”.

وأظهر مقطع فيديو بثته “إيران إنترناشيونال”، هتاف المحتجين في طهران ضد قوات الأمن بقولهم: “يا عديمي الشرف، يا عديمي الشرف” وسط مظاهرات ضخمة انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد.

طلاب الجامعات يدينون حملات الاعتقالات ضد زملائهم

فيما أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، “بشكل مسيء”، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بـ”اعتداء” معارضي النظام على السفارة الإيرانية في استكهولم.

الحكومة تتغافل عن القتلى وتعزي سوريا ولبنان

وبالتزامن مع سقوط عشرات الإيرانيين بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن الإيرانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لشعبي وحكومتي سوريا ولبنان في وفاة عدد من المواطنين السوريين واللبنانين، بعد غرق قاربهم في المياه السورية.

سقوط أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحي

ورغم سقوط ما يقارب من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في الاحتجاجات الإيرانية، أشادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بما أسمته “ضبط النفس” من قبل قوات الأمن في التعامل مع المحتجين.