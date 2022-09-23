تصعيد خطير.. الصين تضع يدها على إحدى الجزر التايوانية

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كشف مسؤول تايواني رفيع، أن وضع الصين يدها على إحدى الجزر التايوانية يعد عملا تصعيديًا خطيرًا غير محمود العواقب.

38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية تحاصر تايوان

وأعلن الجيش التايواني، اليوم، أنه رصد تحركات 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية حول الجزيرة.

هل اقتربت الحرب؟

فيما كشفت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اليوم اختراق 24 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية خط الوسط في مضيق تايوان، أنها رصدت، اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

تصريح مفاجئ من الحكومة الصينية

وفي تصريح مفاجئ، أعلنت الحكومة الصينية أنها مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل “إعادة التوحيد” السلمي مع تايوان، فيما ردت رئيسة تايوان، أنه على الجميع أن يفهم أن ديمقراطيتنا لن تكون الشيء الوحيد الذي تسعى الصين لتقويضه، مؤكدة تأمين الديمقراطية في بلادها أمر حتمي لضمان الحرية وحقوق الإنسان في مستقبلها.

الجيش الأمريكي: مستعدون لجميع الاحتمالات

فيما كشف الجيش الأمريكي، أنه لا يعرف ما إذا كانت الصين ستنفذ غزوًا أم حصارًا على تايوان، مؤكدًا أنه مستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

وأكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، أن الجيش الأمريكي يدرس خططًا لدعم الدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني.

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