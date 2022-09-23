عبر المنافذ الدولية.. “الجوازات” تُطلق ختمًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، أنها أطلقت ختمًا خاصًا عبر المنافذ الدولية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ “92” للمملكة.

الختم يحتوي على الهوية البصرية لليوم الوطني

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الختم يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم الوطني، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاء بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ.

تقديم الورود والهدايا التذكارية للمسافرين المغادرين

وأشارت إلى أن المبادرة، تأتي ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم كتوثيق ورمز لليوم الوطني المجيد، كما حرصت “الجوازات” على تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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