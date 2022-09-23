الرئيس التنفيذي لمطارات جدة: 7 فعاليات جديدة احتفاءً باليوم الوطني (فيديو)

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قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبو عباة، إنه تم تنظيم العديد من الفعاليات في المطارات احتفالاً باليوم الوطني 92.

وأضاف خلال مداخلة مع القناة “الإخبارية” : تضمنت الفعاليات:

1 – استقبال المغادرين والقادمين للمملكة بالأعلام السعودية.

2 – توزيع الورود على جميع المسافرين.

3 – تزيين المطارات بعبارة “وطن التراحيب”، الذي يُستمد من شعار المؤسس، ويحمل العديد من المعاني تدل على الكرم والترحيب بجميع الثقافات.

4 – توفير شاشات رقمية.

5 – توفر محتوى تفاعلي للمسافرين.

6 – توفير تقنيات تسمح للمسافرين بالتقاط الصور الخاصة المعروفة بـ “السيلفي”.

7 – وضع فلاتر وأيقونات ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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