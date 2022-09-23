في اليوم الوطني.. شاهد أمطار الخير تتساقط والسيول تجري في جنوب المملكة

تواصل – فريق التحرير:

في اليوم الوطني، تساقطت الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول في محافظات عسير وعدد من مناطق جنوب المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول والأودية عصر اليوم، بمحايل عسير.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وجريانًا السيول، وتساقطًا للبرد، وتدنيّاً في مدى الرؤية على المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة الباحة

كما نبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقطٍ للبرد، وسيول على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة وجريان للسيول على منطقة جازان

فيما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب ، ومركز الفطيحة، متوقعًا أن تستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار وسحب رعدية على هذه المناطق

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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