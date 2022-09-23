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تقف سوق النفيعة، أعلى جبال محافظة فيفاء، جنوبي غرب المملكة، شاهدة على تاريخ التأسيس، وتعتبر من أقدم أسواق المملكة الحدودية، تأسست ما بين عام 1140 إلى 1150 هجرية.

ملتقى يجمع القبائل

ورصد فيديو بثته قناة “الإخبارية” تاريخ سوق النفيعة بجبال فيفاء، والتقت مع أحد أهالي المنطقة، الذي أشار إلى أن السوق كان ملتقى يجمع قبال المنطقة والقبائل المجاورة.

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مجيء آل سعود

ويذكر التاريخ، مجيء آل سعود إلى منطقة سوق النفيعة بجبال فيفاء، القريبة من مدينة جيزان حاضرة المنطقة الواقعة أقصى جنوب المملكة، جازان.

وذكر أحد أهالي النفيعة أن حكم آل سعود وصل إلى المنطقة ما بين عامي 1140 و1150 للهجرة، حينما أرسل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ليأخذ العهد من مشايخ فيفاء، ومن علي بن يحيى، شيخ شمل فيفاء.

قلعة النفيعة التاريخية

وتعد قلعة النفيعة التاريخية والأثرية، أحد أبرز المعالم على تاريخ تأسيس المملكة، حيث كانت أحد مقرات الحكم لآل سعود في بداية التأسيس.