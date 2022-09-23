بيان عاجل لوزير الخارجية بشأن مزاعم لقائه نظيره الإيراني في نيويورك

تواصل – فريق التحرير:

نفى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مزاعم لقائه نظيره الإيراني في نيويورك.

وأكد في تصريحات لـ “العربية”، أن المملكة حريصة على إرساء السلام، وأن مليشيات الحوثي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن إيران تتدخل في شؤون اليمن بشكل فاضح، وأن الأجندة التوسعية لإيران لا تؤثر على اليمن فقط، وأن تدخل إيران في اليمن أثر على النسيج الاجتماعي في مجتمعنا، لافتًا إلى أن المملكة تشعر بإحباط من تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني.

وزير الخارجية يشارك في اجتماعات وزارية مشتركة

يأتي هذا في الوقت الذي شارك فيه وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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