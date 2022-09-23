السوشيال ميديا تحيي ذكرى اليوم الوطني وتتذكر سيرة المؤسس

تواصل – فريق التحرير:

يواصل المواطنون في ربوع المملكة وأنحائها، الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 92 الموافق لتأسيس المملكة في 23 من سبتمبر.

هاشتاق اليوم الوطني السعودي 92

تصدر هاشتاق اليوم الوطني السعودي 92، قائمة الترند، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنحو 900 ألف تغريدة.

وشارك مغردو ومتابعو السوشيال ميديا عبر الوسم المتصدر بصور ومقاطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

مواطنون يحتفلون عبر “هي لنا دار”

فيما عبر مواطنون عن سعادتهم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 92، عبر هاشتاق “هي لنا دار”.

وشارك المغردون صور قيادات المملكة على مر العصور، وعلم راية التوحيد، وقال حساب “د. فهد عيسى”: “في ذكرى يوم توحيد الوطن تتعزز قيم حب الوطن والانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة، الحمد لله الذي سخر لهذا البلد مؤسسًا عظيمًا لدولة عظيمة لا حدود لطموحاتها”.

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قوة الإيمان وقوة التوحيد

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، صورة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وإحدى مقالاته المأثورة، وقال: “لقد فتحت هذه البلاد، ولم يكن عندي من العتاد سوى قوة الإيمان وقوة التوحيد”.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.