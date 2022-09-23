أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن وتعزيز التعاون بشأن الطاقة النظيفة.

وكشفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لـ “العربية”، أن مليشيات الحوثي غير ملتزمة بالهدنة على عكس الحكومة، مشيرة إلى أنه لدى الجميع أمل بصمود الهدنة في اليمن.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مقربة أن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية عرب وناقش أوكرانيا والأمن الغذائي ولم يتطرق إلى الصين، لافتًا إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية عرب خلال اجتماعه بهم أن المفاوضات النووية مع إيران “مُجمدة”.

وزير الخارجية يناقش مع بلينكن أمن المنطقة

فيما قال وزير الخارجية الأمير فبصل بن فرحان، إن الاجتماع مع بلينكن بحث التعاون الإقليمي وأمن المنطقة وكان إيجابيا بشكل كبير، مؤكدًا أن الإشارات “ليست إيجابية” بشأن مفاوضات الاتفاق النووي، وأن المملكة تشجع الطرفين على الجدية.

أمريكا: القتل الدموي في إيران صادم

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أنها تتابع الأحداث الجارية في إيران عن كثب، مؤكدة أن القتل الدموي في إيران صادم، وأن قطع النظام الإيراني للإنترنت ما هو إلا محاولة لإخفاء حملته العنيفة ضد المتظاهرين.