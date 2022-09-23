الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن
شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا
التراجع مستمر.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض
الهلال الأحمر الفلسطيني: 38 إصابة في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
منذ 83 عامًا.. أول زيارة للملك عبدالعزيز لـ«أرامكو» (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن

أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن

أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن
٠٧:٣٣:٢١ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن وتعزيز التعاون بشأن الطاقة النظيفة.

وكشفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لـ “العربية”، أن مليشيات الحوثي غير ملتزمة بالهدنة على عكس الحكومة، مشيرة إلى أنه لدى الجميع أمل بصمود الهدنة في اليمن.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مقربة أن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية عرب وناقش أوكرانيا والأمن الغذائي ولم يتطرق إلى الصين، لافتًا إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية عرب خلال اجتماعه بهم أن المفاوضات النووية مع إيران “مُجمدة”.

وزير الخارجية يناقش مع بلينكن أمن المنطقة

فيما قال وزير الخارجية الأمير فبصل بن فرحان، إن الاجتماع مع بلينكن بحث التعاون الإقليمي وأمن المنطقة وكان إيجابيا بشكل كبير، مؤكدًا أن الإشارات “ليست إيجابية” بشأن مفاوضات الاتفاق النووي، وأن المملكة تشجع الطرفين على الجدية.

أمريكا: القتل الدموي في إيران صادم

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أنها تتابع الأحداث الجارية في إيران عن كثب، مؤكدة أن القتل الدموي في إيران صادم، وأن قطع النظام الإيراني للإنترنت ما هو إلا محاولة لإخفاء حملته العنيفة ضد المتظاهرين.

الكلمات الدلالية:
إيران الحوثيين الهدنة في اليمن اليمن بلنكن وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
مستشار سابق بالمرور: “ساهر” يَنهى عن المنكر وينسى نفسه بارتكاب 13 مخالفة

مستشار سابق بالمرور: “ساهر” يَنهى عن المنكر وينسى نفسه بارتكاب 13 مخالفة

١١:٠٨ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
بلدية «خميس مشيط» تحقق مع موظفَيْن تَهاونا ببلاغ مواطن

بلدية «خميس مشيط» تحقق مع موظفَيْن تَهاونا ببلاغ مواطن

٠٥:٢٨ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
«الأحيدب» يكشف كيف اصطاد «ساهر المواطن» إهمال وزارة النقل

«الأحيدب» يكشف كيف اصطاد «ساهر المواطن» إهمال وزارة النقل

٠٦:١٢ م، السبت، ٠٨ يوليو ٢٠١٧
«التعليم»: ربط قبول أبناء الوافدين في مدارس المملكة بـ«البصمة»

«التعليم»: ربط قبول أبناء الوافدين في مدارس المملكة بـ«البصمة»

٠٨:٣٢ م، الأثنين، ١٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *