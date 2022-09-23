الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا
التراجع مستمر.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض
الهلال الأحمر الفلسطيني: 38 إصابة في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
منذ 83 عامًا.. أول زيارة للملك عبدالعزيز لـ«أرامكو» (فيديو)
رسميًا.. شركة تويوتا اليابانية تُعلن وقف إنتاجها في روسيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا

شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا

شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا
٠٧:٢١:٣٧ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب شاحنة ضخمة من أعلى جسر وتحولها إلى ما يشبه الرماد في ثوان معدودات.

يوضح الفيديو وجود عدد من السيارات في مكان الواقعة لكنها كانت متوقفة في الإشارة وبجانبها تسير الحافلة فوق الكوبري.

وبينما كانت السيارات متوقفة إذ جاءت الشاحنة من الخلف منطلقة بسرعة عالية جدًا ثم سقطت بشكل مفاجئ من على الكوبري.

وأثناء سقوطها تحولت الشاحنة إلى كتلة من اللهب وتناثرت الأجزاء على الأرض في مشهد يشبه ما يحدث في الأفلام السينمائية.

وبحسب المعلومات، فإن تلك الواقعة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى وفاة السائق على الفور.

أرقام إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة

وتميل أرقام إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة، التي تراقب الطرق العامة فقط، لتكون أقلّ من المجلس الوطني للسلامة، الذي تحتوي بياناته على الممرات الخاصة ومواقف السيارات أيضًا، كما قالت فوغل. لكن بيانات كلتا الهيئتين كانت تسير بالتزامن مع الأخرى على مرّ التاريخ.

وأظهر تقرير البيانات المرورية الصادر عن “إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة”، الذي يعكس بيانات الربع الثالث من عام 2020، ارتفاعًا في معدل الوفيات أيضًا.

وقال الخبراء إن ارتفاع مستوى السرعة على الطرق الخالية هو السبب الرئيس المحتمَل الكامن خلف ارتفاع معدلات الوفيات.

اقرأ أيضا:

وفاة مقيم وإصابة 24 شخصا في تصادم حافلة ركاب مع شاحنة بطريف

الكلمات الدلالية:
الولايات المتحدة انقلاب شاحنة حوادث بالولايات المتحدة حوادث مرورية في الولايات المتحدة شاحنة

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تعتمد التاريخ الهجري الشمسي في العقد الموحَّد للإيجار

«الإسكان» تعتمد التاريخ الهجري الشمسي في العقد الموحَّد للإيجار

٠٦:٤٥ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
مجلس الوزراء يوافق على قواعد تنظيم قبول المسؤولين الحكوميين للهدايا

مجلس الوزراء يوافق على قواعد تنظيم قبول المسؤولين الحكوميين للهدايا

٠٢:٢١ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
مفاجأة.. أمين عام مليشيا حزب الله اللبناني يُحذر العراقيين من إيران

مفاجأة.. أمين عام مليشيا حزب الله اللبناني يُحذر العراقيين من إيران

١٢:٢٧ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
مجلس الوزراء يوافق على نظام وظائف مُبَاشَرة الأموال العامة

مجلس الوزراء يوافق على نظام وظائف مُبَاشَرة الأموال العامة

٠٢:٣٤ م، الأثنين، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *