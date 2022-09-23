شاهد.. شاحنة تتحول إلى كتلة لهب بعد سقوطها من أعلى جسر بأمريكا

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أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب شاحنة ضخمة من أعلى جسر وتحولها إلى ما يشبه الرماد في ثوان معدودات.

يوضح الفيديو وجود عدد من السيارات في مكان الواقعة لكنها كانت متوقفة في الإشارة وبجانبها تسير الحافلة فوق الكوبري.

وبينما كانت السيارات متوقفة إذ جاءت الشاحنة من الخلف منطلقة بسرعة عالية جدًا ثم سقطت بشكل مفاجئ من على الكوبري.

وأثناء سقوطها تحولت الشاحنة إلى كتلة من اللهب وتناثرت الأجزاء على الأرض في مشهد يشبه ما يحدث في الأفلام السينمائية.

وبحسب المعلومات، فإن تلك الواقعة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى وفاة السائق على الفور.

أرقام إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة

وتميل أرقام إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة، التي تراقب الطرق العامة فقط، لتكون أقلّ من المجلس الوطني للسلامة، الذي تحتوي بياناته على الممرات الخاصة ومواقف السيارات أيضًا، كما قالت فوغل. لكن بيانات كلتا الهيئتين كانت تسير بالتزامن مع الأخرى على مرّ التاريخ.

وأظهر تقرير البيانات المرورية الصادر عن “إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة”، الذي يعكس بيانات الربع الثالث من عام 2020، ارتفاعًا في معدل الوفيات أيضًا.

وقال الخبراء إن ارتفاع مستوى السرعة على الطرق الخالية هو السبب الرئيس المحتمَل الكامن خلف ارتفاع معدلات الوفيات.

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