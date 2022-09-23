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فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض
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فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض

فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض

فيديو نادر.. خادم الحرمين يتحدث عن التطور التاريخي لمدينة الرياض
٠٧:١٦:٠٧ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو مشاهد نادرة للعاصمة الرياض في أزمنة ماضية، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بعيدها الوطني الـ 92.

وخلال الفيديو النادر – الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية على صفحتها بتويتر – يظهر الملك سلمان بن عبد العزيز، وقت أن كان أميرًا على الرياض – وهو يتحدث عن عراقة الرياض وكيف أصبحت مدينة عالمية والظروف والأحداث التي مرت بها.

وأوضح أنه لم يكن هناك إلا طريق واحد مرصوف بالحجر وكان الغبار موجود في الرياض دائمًا، ولم تكن الشوارع “مسفلتة”.

وأضاف: نحن في الحاضر الآن، هناك نعم كثيرة وخدمات، ونُذكّر أجيالنا الحالية والمستقبلية بما كان فيه وبما أصبحنا الآن.

وفي عام 2005، أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أنه اعتبارًا من اليوم الوطني الـ75، ستكون المناسبة عطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقًا إعلان اليوم الوطني للمملكة ليكون عطلة رسمية في العام 2007.

وفي إطار الاحتفالات، تنبض المملكة على وقع العروض العسكرية والألعاب النارية والفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع عطلة رسمية تمنح المواطنين مجالاً للخروج والمتابعة وتبادل التهاني في أجواء احتفالية باتت تشكل السمة الأبرز لهذه الفترة من كل عام.

وفي عيد المملكة، تحث الحكومة على بث الشعور بالوحدة الوطنية والانتماء، وتعزيز الشعور بالفخر والولاء والحث على الجد والاجتهاد، لرفعة البلاد وعلو خفقات علمها الأخضر.

عروض ملونة في السماء للقوات الجوية الملكية

وتتخلل الاحتفالات عروض ملونة في السماء للقوات الجوية الملكية، حيث تحلق الطائرات مخلفة وراءها أعمدة من الدخان الملون فوق المدن والشواطئ الكبرى في البلاد وتؤدي حركات مثيرة لالتقاط الأنفاس طوال اليوم.

وتحظى العروض بشعبية كبيرة في المملكة، حيث يحتشد الناس بأعداد كبيرة لإلقاء نظرة على العرض، فيما تقام الاحتفالات مثل العروض الخفيفة والمعارض الثقافية خاصة في العاصمة الرياض.

وفي المدينة نفسها، تتواتر الألعاب النارية وعروض الليزر والضوء لتستكمل عروض الألعاب النارية ليلا، والتي تستقطب اهتمام جميع الفئات وخصوصا الأطفال.

وعلاوة على ما تقدم، توفر احتفالات اليوم الوطني فرصة ممتازة لجيل الشباب للتعلم والاقتراب من تراثهم وثقافتهم، من خلال العروض والفعاليات المرتبطة بالتراث والتاريخ.

واليوم الوطني يشكل أيضا -تقليديا- مناسبة للتنصيب والإعلانات التاريخية، ففي مثل هذا اليوم من 2014، كشفت مدينة جدة عن أعلى سارية علم في العالم تم رفعها خصيصًا للاحتفال باليوم الوطني، وقبلها، وتحديدا في 2009، تم رسميا افتتاح جامعة الملك عبد الله للتكنولوجيا.

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الكلمات الدلالية:
الرياض المملكة جامعة الملك عبد الله للتكنولوجيا مشاهد نادرة

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