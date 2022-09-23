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رسميًا.. شركة تويوتا اليابانية تُعلن وقف إنتاجها في روسيا

رسميًا.. شركة تويوتا اليابانية تُعلن وقف إنتاجها في روسيا

رسميًا.. شركة تويوتا اليابانية تُعلن وقف إنتاجها في روسيا
٠٦:٣٣:٢٤ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أعلنت رسميًا، وقف إنتاجها في روسيا.

وأكدت الشركة أنها قررت وقف عمليات الإنتاج المكثفة في روسيا، في عملية بدأت بإيقاف الإنتاج في مصنع سانت بطرسبرج.

وأوضحت في بيان لها، أنها تهدف بهذا القرار إلى تجنب آثار العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي أعلنت الحرب على أوكرانيا، مشيرة إلى أن أنشطة الإنتاج والمبيعات في المنطقة الأوروبية لن تتأثر بالقرار المذكور.

شلل في صناعة السيارات في روسيا

وفي مايو الماضي، تراجع إنتاج السيارات في روسيا بشكل قياسي إثر نزوح المُصنّعين الدوليين من موسكو بسبب العقوبات، حسب “العربية”.

ووفق مراقبين، فقد سجل الإنتاج هبوطا بنحو 97% على أساس سنوي في مايو إلى 3720 سيارة فقط، علماً أن صناعة السيارات في روسيا تعتمد بشدة على الاستثمارات والمعدات الأجنبية.

وأواخر مارس من هذا العام، علقت شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات أنشطة مصنعها في موسكو، مؤكدة أنها أجرت تقييما للخيارات المحتملة بشأن حصتها في شركة “أفتو فاز” الروسية التابعة لها.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم أوقفت أعمالها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، حيث لم تعد منتجات شركات مثل “إنتل” و”سامسونج” و”كوالكوم” تتوافر في الأسواق الروسية.

الكلمات الدلالية:
تويوتا اليابانية روسيا شركة تويوتا شركة رينو صناعة السيارات

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