خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد، حيث أوضحت هيئة الحكومة الرقمية أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية تقديم طلب للارتباط كمستفيد من بيانات وخدمات مشتركة، حيث توفر قناة التكامل ميزة التطوير مرة واحدة والاستخدام المتعدد للخدمة المطورة، وبالتالي توفر البيانات المشتركة لشريحة كبيرة من الجهات الحكومية.

ماذا تعرف عن قناة التكامل الحكومية ؟

وأشارت إلى أن قناة التكامل، تتكون من مزودين للبيانات ومستفيدين منها وذلك لتقديم ميزة الخدمة المركبة، حيث يقوم المستفيد بإرسال طلب واحد للقناة، وتجمّع القناة البيانات من عدة مصادر، وترد على المستفيد بالبيانات المطلوبة، مؤكدة أن خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد، هي:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2 – املأ نموذج الطلب، وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – يتم استقبال الطلب ومعالجته.

4 – يتم الانتهاء من الارتباط وتفعيل الخدمة.

* المتطلبات:

1 – الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة.

2 – توقيع اتفاقية قناة تكامل الحكومية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “199099 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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