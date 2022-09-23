الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وروابط التقديم
اليوم الوطني.. مسؤول: المملكة باتت محط أنظار العالم بمكافحة الفساد (فيديو)
النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا
بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»
علماء يعثرون على مادة فعالة ضد الزهايمر في «الشاي الأخضر»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد
٠٥:٥٨:٠٣ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد، حيث أوضحت هيئة الحكومة الرقمية أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية تقديم طلب للارتباط كمستفيد من بيانات وخدمات مشتركة، حيث توفر قناة التكامل ميزة التطوير مرة واحدة والاستخدام المتعدد للخدمة المطورة، وبالتالي توفر البيانات المشتركة لشريحة كبيرة من الجهات الحكومية.

ماذا تعرف عن قناة التكامل الحكومية ؟

وأشارت إلى أن قناة التكامل، تتكون من مزودين للبيانات ومستفيدين منها وذلك لتقديم ميزة الخدمة المركبة، حيث يقوم المستفيد بإرسال طلب واحد للقناة، وتجمّع القناة البيانات من عدة مصادر، وترد على المستفيد بالبيانات المطلوبة، مؤكدة أن خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد، هي:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2 – املأ نموذج الطلب، وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – يتم استقبال الطلب ومعالجته.

4 – يتم الانتهاء من الارتباط وتفعيل الخدمة.

* المتطلبات:

1 – الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة.

2 – توقيع اتفاقية قناة تكامل الحكومية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “199099 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإنشاء حساب للمنشأة في التأمينات “أون لاين” للمسجلين

الكلمات الدلالية:
الحكومة الرقمية تقديم طلب خدمة اليوم قناة التكامل الحكومية

مواد ذات صلة

المزيد
«حساب المواطن» يستثني «الصكوك المرهونة» من «الإفصاح»

«حساب المواطن» يستثني «الصكوك المرهونة» من «الإفصاح»

٠٧:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧
منْع الإبحار في الساحل الشرقي احترازياً بسبب التقلبات الجوية

منْع الإبحار في الساحل الشرقي احترازياً بسبب التقلبات الجوية

٠٤:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
شاهد.. كيف يتم تهريب كعك القدس الشهير إلى الضفة؟

شاهد.. كيف يتم تهريب كعك القدس الشهير إلى الضفة؟

٠٦:٠١ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
بالصور.. تساقط الثلوج بكثافة على القريات والقرى التابعة لها

بالصور.. تساقط الثلوج بكثافة على القريات والقرى التابعة لها

٠١:١٥ م، السبت، ١٠ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *