قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية في أوكرانيا

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كشفت الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، عن سقوط قتيلين و9 جرحى في قصف روسي على قرى بالمنطقة.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، مقتل مدني في هجوم روسي بمسيرة إيرانية في أوديسا.

روسيا تستعد لتجنيد نحو مليون شخص

وقال الرئيس الأوكراني، إن القيادة الروسية تستعد لتجنيد نحو مليون شخص وهذا ما تلتزم الصمت بشأنه، مشيرًا على أن التعبئة العسكرية ستنقل الحرب إلى منازل الروس بعد أن كانوا يتابعونها عبر الشاشات والإنترنت.

وأوضح خلال اجتماعه بقيادة الأركان، أن القرارات الروسية لن تغير شيئًا، مؤكدًا أن قرار روسيا بالتعبئة اعتراف صريح أن جيشها الذي أعدته منذ عقود للسيطرة على دولة أخرى لم يصمد وانهار.

ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن أوكرانيا، أن اللجنة تؤكد بناء على أدلة لديها ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن جنود روس ارتكبوا جرائم تشمل العنف الجنسي والتعذيب، وأن محققين بالأمم المتحدة كشفوا عن جرائم حرب “ارتُكبت” في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن محادثات واشنطن بشأن الأسلحة لأوكرانيا لا تتعلق بالدعم على المدى المتوسط أو الطويل بل بما يحتاجونه الآن، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسي باستخدام محتمل للسلاح النووي لن يؤثر على مساعداتها لأوكرانيا.