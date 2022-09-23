الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية في أوكرانيا
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب ارتباط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وروابط التقديم
اليوم الوطني.. مسؤول: المملكة باتت محط أنظار العالم بمكافحة الفساد (فيديو)
النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا
بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية في أوكرانيا

قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية في أوكرانيا

قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية في أوكرانيا
٠٦:٠٠:٠٩ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، عن سقوط قتيلين و9 جرحى في قصف روسي على قرى بالمنطقة.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، مقتل مدني في هجوم روسي بمسيرة إيرانية في أوديسا.

روسيا تستعد لتجنيد نحو مليون شخص

وقال الرئيس الأوكراني، إن القيادة الروسية تستعد لتجنيد نحو مليون شخص وهذا ما تلتزم الصمت بشأنه، مشيرًا على أن التعبئة العسكرية ستنقل الحرب إلى منازل الروس بعد أن كانوا يتابعونها عبر الشاشات والإنترنت.

وأوضح خلال اجتماعه بقيادة الأركان، أن القرارات الروسية لن تغير شيئًا، مؤكدًا أن قرار روسيا بالتعبئة اعتراف صريح أن جيشها الذي أعدته منذ عقود للسيطرة على دولة أخرى لم يصمد وانهار.

ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن أوكرانيا، أن اللجنة تؤكد بناء على أدلة لديها ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن جنود روس ارتكبوا جرائم تشمل العنف الجنسي والتعذيب، وأن محققين بالأمم المتحدة كشفوا عن جرائم حرب “ارتُكبت” في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن محادثات واشنطن بشأن الأسلحة لأوكرانيا لا تتعلق بالدعم على المدى المتوسط أو الطويل بل بما يحتاجونه الآن، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسي باستخدام محتمل للسلاح النووي لن يؤثر على مساعداتها لأوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوديسا أوكرانيا البنتاجون بوتين روسيا مسيرات إيرانية

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يدعو لمعاملة المبتعثين المتعرِّضين للقتل كممثلي «الخارجية»

«الشورى» يدعو لمعاملة المبتعثين المتعرِّضين للقتل كممثلي «الخارجية»

١٢:٥٣ م، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠١٥
إيقاف مسربي الوثائق السرية لحين استكمال «المساءلة التأديبية»

إيقاف مسربي الوثائق السرية لحين استكمال «المساءلة التأديبية»

٠١:٥٠ ص، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بيرو إلى 90 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بيرو إلى 90 قتيلاً

٠٩:٠٠ ص، الأحد، ٢٦ مارس ٢٠١٧
“أوقفها وتنفس”.. 5 فوائد للإقلاع عن التدخين

“أوقفها وتنفس”.. 5 فوائد للإقلاع عن التدخين

١٠:١١ م، الجمعة، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *