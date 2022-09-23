مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وروابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

1.مدبرة المنزل

المؤهلات والخبرة

التعليم في المدرسة المتوسطة مطلوب

لا توجد خبرة تتطلب

متطلبات أخرى (شهادات)

مطلوب لغتين العربية / الإنجليزية بطلاقة

2.مساعد مستشفى أول

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.

مطلوب أربع (4) سنوات من الخبرة في السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو ستة (6) سنوات مع الدبلوم.

مطلوب تدريب رسمي في MS Word و MS Excel و MS Access.

مهارات الكتابة المطلوبة:

ثنائي اللغة: الكتابة العربية: 40 كتابة باللغة الإنجليزية WPM: 50 WPM

غير ثنائي اللغة: الكتابة بالإنجليزية: 55 WPM؟

3.استشاري مساعد ، العناية الحرجة

المؤهلات والخبرة

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مطلوب سنتين (2) من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.

متطلبات أخرى (شهادات)

4.مساعد المشرف ، حراسة المنزل

المؤهلات والخبرة

مطلوب مشارك / دبلوم في إدارة الفنادق أو الصحة البيئية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة أو التعليم الثانوي.

لا يشترط وجود خبرة مع درجة الزمالة / الدبلوم ، أو سنتين (2) من الخبرة ذات الصلة مع المدرسة الثانوية.

طريقة التقديم

يمكن التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1.مدبرة المنزل (اضغط هنا)

2.مساعد مستشفى أول (اضغط هنا)

3.استشاري مساعد ، العناية الحرجة (اضغط هنا)

4.مساعد المشرف ، حراسة المنزل (اضغط هنا)

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