6 طرق تربي بها طفلك ليأكل بطريقة صحية

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نصحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، باتباع 6 طرق لتربية الطفل ليأكل بطريقة صحية وصحيحة.

وقالت المنظمة إن الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال، ولهما فوائد تدوم مدى الحياة.

وأضافت أن تعليم طفلك الأكل الصحي في سن مبكرة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ.

والطرق الست هي:

تعزيز العادات الإيجابية

فيمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة، باختيار الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك، والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة.

المحافظة على علاقة صحية مع الطعام

وجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

لا تجبر الطفل على إكمال كامل الطبق!

قد تؤدي هذه العادة إلى جعل الطفل يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات، وإذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها.

جعل ضبط الكمية أولوية

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة إلى زيادة الوزن، لذلك من المهم تعليم أطفالك كمية الطعام التي يجب وضعها على الطبق.

بداية اليوم بوجبة إفطار صحية

بداية اليوم بوجبة متوازنة يساعد طفلك على الحصول على العناصر الغذائية المهمة — مثل الكالسيوم والألياف — وهي ضرورية لنموه وتطوره.

جعل النشاط البدني ممتعًا

يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا، لذا حاول التخطيط لأنشطة أسرية يشترك فيها الجميع في الحركة، مثل المشي بعد العشاء أو السباحة.

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