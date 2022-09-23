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بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»
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بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»

بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»

بالفيديو.. «ميتسوبيشي» تعلن عن تحفتها الجديدة: «سيارة بمواصفات احترافية»
٠٥:٤٢:٣٢ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارة ASX الجديدة كليًا، التي تأمل من خلالها تعزيز مبيعات مركباتها الكروس أوفر المتوسطة الحجم.

والسيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه إلى حد كبير هياكل سيارات Captur التي أطلقتها رينو عام 2019، لكنها حصلت على تصميم خاص لشبك غطاء المبرد الأمامي، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED الجديدة.

هيكل السيارة وطوله

وهيكل السيارة طوله تقريبا بطول 4 أمتار و37 سنتيمترًا، وجهّز بعجلات بمقاس 17 و18 بوصة، أما واجهة القيادة فيها فأصبحت جديدة كليًا أيضًا، وزودت بشاشة قبالة السائق، وشاشة طويلة في المنتصف بمقاس 7 أو 10 بوصات.

وستعمل نسخ ASX بمحرك بنزين توربيني بثلاث أسطوانات بسعة 1.0 ليتر وعزم 91 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 140 و158 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

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