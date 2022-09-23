علماء يعثرون على مادة فعالة ضد الزهايمر في «الشاي الأخضر»

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اكتشف علماء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس مركبات في الشاي الأخضر يمكنها تكسير الكتل البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر في الدماغ ، بحسب مجلة Nature Communications.

وأشارت المجلة إلى أن جزيئات epigallocatechin gallate (EGCG) كما هو معروف تدمر ألياف بروتين تاو، التي تشكل تشابكات تسبب موت الخلايا العصبية. وقد وصف الباحثون في دراستهم الجديدة كيف تدمر EGCG ألياف بروتين تاو، واكتشفوا جزيئات أخرى تقوم بالدور نفسه، وتتوغل بفعالية عالية في أنسجة الدماغ.

استخراج كتل بروتين تاو من أدمغة الأشخاص

واستخرج الباحثون كتل بروتين تاو من أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر وحضنوها لفترات زمنية مختلفة مع EGCG.

وبعد ثلاث ساعات، اكتشفوا انهيار نصف الألياف، وتلف النصف الآخر جزئيًا وبعد 24 ساعة، اختفى التشابك الليفي تمامًا.

وحدد الباحثون على ألياف تاو، مواقع تسمى حوامل الأدوية ترتبط بها جزيئات EGCG وبعد ذلك حللوا باستخدام المحاكاة الحاسوبية معلومات عن 60.000 جزيء صغير يحتمل أنها ترتبط بالمواقع نفسها.

وحدد الباحثون عدة مئات من الجزيئات المكونة من 25 ذرة أو أقل ترتبط بألياف تاو الصيدلانية بشكل أفضل من EGCG ، بما فيها الجزيئات التي يطلق عليها CNS-11 و CNS-17 .

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