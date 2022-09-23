التراجع مستمر.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأسواق المملكة تراجعًا جديدًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.42 ريالات، أي ما يعادل 53.18 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 182.80 ريال / 48.75 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 174.49 ريال/ 46.53 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 46.53 ريال/ 39.88 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6202.50 ريال/ 1654 دولارًا، وجاء سعر الشراء 6206.25 ريال/ 1655 دولارًا.

اقرأ أيضًا:

الذهب يواصل صعوده ببطئ في أسواق المملكة

يعاود الهبوط.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بأسواق المملكة

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية، اليوم، بنحو 0.1% لتسجل 1,669.79 دولار للأوقية، كما تراجعت أيضًا عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 0.21% لتسجل 1,677.60 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا، بعدما كانت قد ارتفعت بوقت مبكر من الجلسة، نتيجة تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.25% يوم الأربعاء، وصدور بيانات الفائدة لعدة بنوك مركزية بارزة بالأمس.

الفيدرالي يلتزم بالتشديد

وفي وقت سابق، صرح محافظ البنك جيروم باول بأن البنك المركزي للولايات المتحدة سيلتزم باستمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم نحو أهداف البنك البالغة 2%.

وأوضح باول أن التضخم لم ينخفض حقًا حتى الآن، ولكن ما شهده المؤشر من تراجع يرجع بشكل كبير إلى تحسن جانب الطلب، وهو ما يعني احتمالية أن يستمر الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة باجتماعاته القادمة أيضًا هذا العام.