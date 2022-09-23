منذ 83 عامًا.. أول زيارة للملك عبدالعزيز لـ«أرامكو» (فيديو)

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شهد عام 1939 أول زيارة قام بها الملك عبد العزيز آل سعود، إلى شركة أرامكو النفطية.

ووفق مقطع فيديو بثته فضائية “الإخبارية”، فإن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، افتتح خلال الزيارة مجرى انتقال الزيت إلى أول باخرة شحنت الزيت السعودي إلى الخارج.

ووفق المصدر ذاته، جرى خلال الزيارة الاطمئنان على منشآت الشركة وعلى كافة العاملين بها، حيث كان ذلك في مدينتي الظهران ورأس تنورة.

وكانت الزيارة الثانية لشركة أرامكو من قبل الملك عبد العزيز في عام 1947، وكانت بالمنطقة الشرقية، وتمت عبر الجو في موكب ضم 6 طائرات، واستمرت تلك الزيارة عدة أيام.

احتفالات اليوم الوطني

وجاء نشر مقطع الفيديو بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وفي 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني، إحياء لذكرى توحيد نجد والحجاز، حين أصبحت المناطق المتحدة تحت راية المملكة العربية السعودية في عام 1932.

ومن أجل احتفالات اليوم الوطني، تكتسي الشوارع والمناطق كافة، منذ مطلع سبتمبر، من كل عام، باللون الأخضر، وترفرف أعلام المملكة على المنازل والسيارات، وفي الميادين الرئيسة.

“هي لنا دار” شعار اليوم الوطني

وجاء شعار اليوم الوطني 92 لعام 1444هـ بعنوان “هي لنا دار”، ليعكس الهوية الوطنية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني “هي لنا دار” بالإضافة إلى عبارة “فداك روحي يا وطني”، لتعكس الاعتزاز بالانتماء، والتضحية في سبيل رفعة الوطن وريادته في العالم.

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