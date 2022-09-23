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النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا
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النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا

النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا

النفط يهبط مجددًا وبرنت قرب 88 دولارًا
٠٥:٤٣:٤٩ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، تأثرًا بقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

أسعار النفط اليوم

هوت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.05% لتصل إلى 88.61 دولار للبرميل، وفي الوقت ذاته، انخفضت ايضًا اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.18% لتصل إلى 81.67 دولار للبرميل، وتكبد كلا العقدين خسائر بنحو 1.4% و 2.4% على التوالي هذا الأسبوع.

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تقلبات أسعار النفط

كان النفط قد اكتسب بعض الدعم خلال الجلستين الماضيتين من تهديدات بوتين وإعلانه عن التعبئة الجزئية بالجيش الروسي، ولكن توقعات تراجع الطلب على الخام محت المكاسب التي استطاع النفط تحقيقها جراء ذلك.

بينما أظهرت البيانات الأمريكية تراجع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1984.

وأدت الزيادات الكبيرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى في أسعار الفائدة إلى توطيد مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي، والذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط عالميًا.

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