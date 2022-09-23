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السباحة في الماء البارد تُنقص الوزن وتقي من مرض خطير
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السباحة في الماء البارد تُنقص الوزن وتقي من مرض خطير

السباحة في الماء البارد تُنقص الوزن وتقي من مرض خطير

السباحة في الماء البارد تُنقص الوزن وتقي من مرض خطير
٠٥:٢٥:٢٧ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة نرويجية حديثة، أن السباحة في الماء البارد قد تساعد على إنقاص الوزن وتحمي من مرض السكري.

وأوضحت الدراسة أن الماء البارد يؤدي إلى إطلاق هرمونات تكسير الدهون، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من السمنة وأمراض القلب وتقي من مرض السكري.

الغطس في الماء

وأشارت الدراسة إلى أن الغطس في الماء مع درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية ينشط الأنسجة الدهنية البنية، وهي نوع من دهون الجسم “الجيدة” التي تحرق السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن المعد الرئيس للدراسة، البروفيسور جيمس ميرسر، من جامعة القطب الشمالي في النرويج، قوله إن “الغمر في الماء البارد” قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة”.

وأضاف: “أظهرت العديد من الدراسات آثارًا كبيرة للغطس في الماء البارد على مختلف المعايير الفسيولوجية والكيميائية الحيوية”، وقد تساعد على إنقاص الوزن وتحمي من السكري.

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إنقاص الوزن السباحة السكري الماء البارد الوزن دراسة حديثة

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