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شاهد: سقوط أمطار غزيرة على محايل
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شاهد: سقوط أمطار غزيرة على محايل

شاهد: سقوط أمطار غزيرة على محايل

شاهد: سقوط أمطار غزيرة على محايل
٠٤:٢٧:٥٢ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محايل، اليوم الجمعة، صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية قوية.

وتسببت الأمطار الغزيرة وزخات من البَرَد، في اقتلاع بعض الأشجار، وسقوط أحواش وأعمدة كهرباء وهناقر، وألحق أحدها أضرارًا كبيرة بإحدى المركبات بعد أن استقر فوقها، فيما لم تُسجل إصابات حتى الآن.

دوريات المرور تباشر الحادث

من جهتها، باشرت دوريات المرور وفِرق الدفاع المدني الحادث الذي يقع بمحاذاة الطريق العام الذي يربط بين محايل وأبها، وعملت على تنظيم حركة السير، وإزاحة الهنقر عن المركبة، فيما كثفت كل من الجهتين والدوريات الأمنية وجودها في جميع أرجاء المحافظة وعلى الطرق، داعية في الوقت ذاته قائدي المركبات إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة، وعدم عبور الأودية ومجاري السيول.

ونجحت الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في إدارة كهرباء عسير وعمليات محايل في الحد من الانقطاعات التي طالت المحافظة بسبب العواصف المطرية والصواعق التي حدثت بشكل غير مسبوق، وأعادت الخدمة للقرى والأحياء المتضررة في وقت وجيز بالرغم من وعورة المواقع التي شهدت الأعطال.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة رياح شديدة صواعق رعدية محايل

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