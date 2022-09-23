العالم في أسبوع.. اليوم الوطني بالمملكة وتعبئة الجيش الروسي واشتعال الأوضاع بإيران

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً ـ المملكة

المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ92

في 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني، إحياء لذكرى توحيد نجد والحجاز، حين أصبحت المناطق المتحدة تحت راية المملكة العربية السعودية في عام 1932.

خادم الحرمين يتلقى دعوة لحضور القمة العربية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، دعوة من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022م.

مبادرة ولي العهد لتبادل الأسرى

تعليقًا على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، أعربت ردود الفعل الدولية عن كامل الشكر والتقدير لجهود المملكة وسمو ولي العهد في إنجاز هذه المهمة الصعبة والإنسانية.

تُعيين الدكتورة هلا التويجري لرئاسة “حقوق الإنسان”

صدر الأمر الملكي السامي، الخميس، بإعفاء معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه.

ووفقًا للأمر الملكي، فقد تم تُعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

طرح نحو 3000 أرض سكنية مجانية جديدة

أعلن برنامج سكني، عن طرح 2,957 أرض سكنية مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية لتسهيل رحلة أهلنا المستفيدين في تملّك المسكن الأول.

تكليف العريفي رئيسًا تنفيذيًا لـ“شريك”

أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأربعاء، قراراً بتكليف معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.

ثانيًا: الدولي

إعلان التعبئة في صفوف الجيش الروسي

أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن عن عملية تعبئة جزئية في صفوف القوات المسلحة.

اشتعال الأوضاع بإيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الوضع يزداد سخونة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه تم طعن أحد أعضاء قوات الباسيج حتى الموت في مدينة مشهد.

«الصحة العالمية» تصدم بايدن حول انتهاء كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن جائحة كورونا لم تنته ولا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية، في تصريح بمثابة صدمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن الإثنين، في تصريح مفاجئ، انتهاء جائحة فيروس كورونا.

500 من زعماء العالم يشاركون بجنازة إليزابيث

شارك 500 من زعماء العالم، في جنازة الملكة إليزابيث ملكة انجلترا الراحلة، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإمبراطور اليابان.

452 طائرة صينية تهدد تايوان

أعلنت السلطات في تايلاند، أنها رصدت 452 طائرة و112 سفينة حربية صينية تحاصر تايوان خلال شهر سبتمبر الحالي.

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