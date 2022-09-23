حصاد الأسبوع الاقتصادي.. أسعار الفائدة تربك الأسواق واقتصاد المملكة يتقدم

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سيطرت آثار ارتفاع أسعار الفائدة على مجريات الاقتصادات العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، ورغم الأزمات العالمية، ومعاناة البنوك المركزية بين خياري التضخم أو الركود، يحقق اقتصاد المملكة خطوات واثقة في التقدم على دول العشرين، ويستعيد صدارته في توريد النفط إلى الصين.

وعلى صعيد آخر، بحث البنك المركزي “ساما” تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافته المملكة.

“” يرفع نسبة الفائدة

أصدر البنك المركزي “ساما” بيانا، قال فيه إنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%.

كذلك قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

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سبب تأثر بنوك المملكة بقرارات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

واستجاب “ساما” لمتغيرات الوضع الاقتصادي العالمي، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، إذ يحارب الاقتصاد العالمي مخاوف التضخم ويختار القرار الأصعب، الذي قد يتسبب في إحداث ركود عالمي.

ومن المتوقع أن يجتمع الفيدرالي مرة أخرى في نوفمبر، لمناقشة نسب الفائدة، في ظل اتجاه لاستمرار تشديد السياسة النقدية.

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سوق الأسهم تتأثر

تراجعت الأسهم داخل المملكة 42 نقطة بنحو 0.37 % لتغلق عند 11461 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة بواقع 0.03 % إلى 1588 نقطة.

فيما ارتفعت 5 قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة الإعلام والترفيه بنحو 1.9%، ثم التأمين 0.98%، وحل ثالثا المواد الأساسية بـ0.29 %، حسب “الاقتصادية”.

ويأتي تراجع نشاط السوق نتيجة التوقف لإجازة اليوم الوطني والإجازة الأسبوعية، إضافة إلى قرب انتهاء الربع الثالث، والنتائج المالية المرتقبة ستوضح اتجاه ربحية الشركات في نهاية العام.

اقتصاد المملكة الثاني على دول العشرين

حققت المملكة ثاني أفضل أداء اقتصادي ضمن مجموعة دول العشرين بنسبة 12.2%، على أساس سنوي، بينما جاءت الهند في المقدمة بنسبة 13.5%.

ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني، الأفضل خلال 11 عامًا، أي منذ النمو البالغ 13.6% خلال الربع الثالث من 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة 12.2% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدًا من الطفرة الكبيرة في القطاعين النفطي وغير النفطي. اقرأ أبضًا: المملكة تحقق ثاني أفضل أداء اقتصادي ضمن مجموعة دول العشرين نفط المملكة الأول في الصين ارتفعت صادرات النفط من المملكة إلى الصين، في أغسطس الماضي، بنحو 8.475 مليون طن (1.99 مليون برميل يوميًا)، بزيادة 5% عن مستويات 2021، ما جعلها على رأس قائمة موردي النفط إلى الصين. وتعد المملكة أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. البنوك تحقق مكاسب حققت أسهم البنوك المختارة في مؤشرات “فوتسي راسل” مكاسب تجاوزت 13% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، حسب “الاقتصادية”. وتفوقت الأسهم السعودية على أداء القطاع البنكي للأسواق الناشئة، الذي حقق عائدًا سلبيًا خلال الفترة 4.7%، كما سجل القطاع للأسواق العالمية عائدًا سلبيًا أيضًا عند 15.5%.

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آثار التحديات الاقتصادية

استضافت المملكة، اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وقال محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك، إن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصادية، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة.

وناقش البنك المركزي “ساما” تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، فيما قال المبارك إنه يجب أن يراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة.

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