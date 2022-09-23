احتفالات اليوم الوطني.. مسؤول يطلق تحذيرًا شديد اللهجة لهؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

قال مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد أحمد السريحي، إن الإدارة لن تسمح بأي تجاوزات ولن تتهاون مع المتجاوزين خلال احتفالات اليوم الوطني.

وأضاف في حديثه لجريدة “المدينة” أن احتفالات اليوم الوطني التي تشهدها جميع مدن المملكة بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع.

المرور في احتفالات اليوم الوطني

وأشار إلى أن إدارة مرور محافظة جدة تعمل على توفير السلامة المرورية، وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المدينة وزائريها، بوضع خطه ميدانيه يشارك فيها كافة منسوبي الإدارة خلال احتفالات اليوم الوطني.

ولفت إلى أن مرور محافظة جدة لن تسمح بالتجاوزات التي من شأنها إرباك الحركة المرورية، أو محاولة الإخلال بالأنظمة التي تعيق الانسياب المروري في احتفالات اليوم الوطني.

محظورات في احتفالات اليوم الوطني

وشدد المسؤول ذاته على أن الإدارة لن تسمح أيضًا خلال احتفالات اليوم الوطني بارتكاب المخالفات كطلاء المركبات بالألوان، أو تغطية المركبات تغطية كاملة بالأعلام والصور مما يؤدي إلى حجب الرؤية لمن بداخل المركبة.

وحذر المحتفلين في اليوم الوطني من إزالة اللوحات وكتابة اليوم الوطني في موقع اللوحة، أو تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات عالية أثناء سير المركبات أو التجمعات في المناطق غير المسموح بها، والتي تشهد إزدحامًا مستمرًا .

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