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7 قتلى و30 مصابًا في تفجير مسجد بكابول

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7 قتلى و30 مصابًا في تفجير مسجد بكابول

7 قتلى و30 مصابًا في تفجير مسجد بكابول

7 قتلى و30 مصابًا في تفجير مسجد بكابول
٠٢:٥٧:٢٣ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 7 أشخاص، على الأقل، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار استهدف مسجدًا وسط العاصمة الأفغانية كابول، وأصيب 30 آخرون.

واستهدف التفجير مسجد وزير أكبر خان، وسط أفغانستان.

وليست هذه هي المرة الأولى؛ ففي مطلع الشهر الجاري قتل 47 شخصًا، وأصيب 80 آخرون في تفجير مسجد، بولاية هرات، غربي أفغانستان.

وكانت حركة طالبان، كشفت عن مقتل أحد قادتها وهو “مجيب الرحمن أنصاري”، في انفجار وقع داخل مسجد جامع أثناء أداء صلاة الجمعة بولاية هرات، غربي أفغانستان.

وأعربت الحركة في بيان، عن حزنها الشديد على ما وصفته بـ”استشهاد الشيخ”، وتتوعد الواقفين خلف الحادثة بالعقاب الشديد.

وحدث الانفجار في مسجد غازارغاه وهو أحد المساجد الرئيسة في هرات وأسفر عن العديد من الضحايا، حسبما أفادت شبكة “طلوع نيوز” الخاصة.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان العاصمة الأأفغانية تفجير مسجد حركة طالبان قتلى وجرحى كابول

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