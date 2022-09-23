انحسار المياه عن أكبر بحيرة في الصين.. ورفع حالة التأهب

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رفعت السلطات في إقليم جيانجشي وسط الصين، اليوم، حالة التأهب من المستوى الأحمر، لإمدادات المياه، للمرة الأولى، بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد، إلى مستوى قياسي.

الجفاف يحاصر بحيرة بويانج

وانخفض منسوب المياه في نقطة مراقبة رئيسة في بحيرة بويانج، التي تعد منفذ فيضان حيوي لنهر يانجتسي، أطول أنهار الصين، من 19.43 متر إلى 7.1 متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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وقال مركز مراقبة المياه في جيانجشي، إن مستويات المياه في بويانج ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة، وأضاف أن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60% عن العام السابق، حسب “رويترز”.

درجات حرارة قياسية في الصين

في حين رصدت 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين، درجات حرارة قياسية في أغسطس، كما أدت موجة الجفاف الطويلة على طول حوض نهر اليانجتسي إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية، وألحق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة خففت من الجفاف في معظم أنحاء جنوب غرب الصين، إلا أن المناطق الوسطى لا تزال تعاني، مع ظروف شديدة الجفاف تمتد الآن لأكثر من 70 يومًا في جيانجشي.