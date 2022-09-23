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عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً
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عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً
٠٢:٢٣:٥٩ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته فضائية “العربية” على الفور، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت، الخميس، عن انتشال جثث 15 مهاجرا من جنسيات مختلفة غرق مركبهم قبالة طرطوس، وأن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، فيما تم إسعاف عدد من الناجين.

وقال مدير عام الموانئ البحرية السوري العميد سامر قبرصلي: “إنه تم إنقاذ 8 ناجين وأسعفوا إلى مشفى الباسل في المدينة”.

البحث مستمر

وأشار سامر إلى أن عمليات البحث في الموقع، ما زالت مستمرة بمشاركة زوارق العديد من الصيادين؛ مؤكدا أن كوادر المديرية يعملون “بكل جهودهم على إنقاذ زورق بحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار، ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس”.

ونقلت حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ناجين أن الزورق “انطلق من لبنان – المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل أشخاصًا من عدة جنسيات”.

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الكلمات الدلالية:
أزمة لبنان الموانئ البحرية طرطوس البحري ميناء طرطوس

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