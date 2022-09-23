الدولار يواصل الارتفاع واليورو ينهار

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واصل الدولار تحقيق مكاسبه، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، في حين هبط اليورو والجنيه الإسترليني ليواصلا سلسلة الهبوط القائمة منذ أيام.

الدولار اليوم

وسجل مؤشر الدولار اليوم مستوى 112، فيما يستمر ارتفاع الدولار مع تغير العقود الآجلة للأموال الفيدرالي لتشير إلى احتمالية 50% لرفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في شهر نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي.

من ناحية أخرى، انهار دون 0.98، ليسجل 0.97 ، بعد بيانات سلبية من مؤشرات مديري المشتريات عصفت بالمنطقة، كما تراجع الجنيه الإسترليني نحو 0.6 % إلى 1.1170 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، وأثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسة خلال الأشهر الماضية.

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اليابان تغرد خارج السرب

أبقى البنك المركزي الياباني على سياساته النقدية فائقة التيسير، في حين توجه جميع دول العالم لتشديد السياسة النقدية ومواجهة التضخم المرتفع، متبعين أثر الاحتياطي الفيدرالي.

واضطر البنك للتدخل، أمس، في سوق صرف العملات الأجنبية بشرائه الدولار وإنقاذه الين الذي بدأ انهيارًا لم يتوقف منذ أكثر من شهرين أمام الدولار.