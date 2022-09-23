خطيب المسجد النبوي: لسان المرء مفتاح قلبه فقولوا للناس حسنًا (فيديو)

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قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير، في خطية الجمعة اليوم، إن لسان المرء مفتاح قلبه، لذلك علينا أن نقول للناس حسنًا.

وأضاف أن المحادثة مع الناس فيها تحصين للعلوم وتنوير للفهوم وتسريح للهموم، وجمال الكلام عند المخاطبة من كرائم الخصام وأشهرها منقبة وأرفعها درجة.

وتابع أن من هذب لسان وكان بيانه تقديرًا وتوقيرًا للمخاطبين انقادت له القلوب بالمحبة.

القلوب تحب من خاطبها حسنًا

وأشار إلى أن الله جبل القلوب على حب من خاطبها بالألفاظ المستعذبة، كما جبلها على على كره الفاحش الذي لا يبالي بما نطق من الكلام.

وأكمل: “وقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم”.

ووفق الشيخ البدير، “قال محمد بن علي: سلاح اللئام قبيح الكلام، والمرؤ لا يرشح لسانه إلا بما طبع عليه جنانه، ولا ينبت البقلة إلا الحقلة، وإن لسان المرء مفتاح قلبه إذا هو أبدى ما يجن من الفم، وقد قيل إن كبير الشر أوله صغير كذاك الحرب يقدمها الكلام”.

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