انتبه.. إذا شعرت بهذا الأمر بعد الأكل فأنت مصاب بسرطان المعدة

تواصل – فريق التحرير:

كشف علماء أن الشبع المبكر والامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، هو أحد علامات الإصابة بسرطان المعدة.

وأضاف العلماء أنه من المحتمل أن يكون عسر الهضم أيضًا من علامات الإصابة بسرطان المعدة، وفق ما نقله موقع “إكسبريس”.

وبحسب العلماء، فإنه يمكن أن تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير من شخص لآخر، وتعتمد هذه العوامل بشكل كبير على موقع الأورام ومدى انتشارها، بالإضافة إلى الأعضاء المحددة المصابة.

عسر الهضم

ويحدث سرطان المعدة عندما يتلف شيء ما البطانة الداخلية للمعدة، وقد تسهم عوامل نمط الحياة، بما في ذلك التغذية ووزن الجسم والنشاط البدني وتعاطي الكحول، في هذا الضرر.

ووفق الموقع ذاته، تقول المنظمة الوطنية البريطانية للاضطرابات النادرة، إن سرطان المعدة هو مرض بطيء النمو يتطور عادة على مدى عام أو أكثر.

ويصف مصطلح عسر الهضم، بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد الأكل أو الشرب.

اقرأ أيضًا:

يتواجد في معظم البيوت.. دراسة تكشف أرخص علاج لمحاربة السرطان