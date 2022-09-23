الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انتبه.. إذا شعرت بهذا الأمر بعد الأكل فأنت مصاب بسرطان المعدة
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين أمام سواحل سوريا إلى 81 قتيلاً
شركة JAC الصينية تكشف عن أحدث سياراتها بتقنيات فريدة
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
خطيب المسجد النبوي: لسان المرء مفتاح قلبه فقولوا للناس حسنًا (فيديو)
الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بكورونا وإجمالي حالات التعافي والوفيات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انتبه.. إذا شعرت بهذا الأمر بعد الأكل فأنت مصاب بسرطان المعدة

انتبه.. إذا شعرت بهذا الأمر بعد الأكل فأنت مصاب بسرطان المعدة

انتبه.. إذا شعرت بهذا الأمر بعد الأكل فأنت مصاب بسرطان المعدة
٠٢:٣٦:٢٠ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف علماء أن الشبع المبكر والامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، هو أحد علامات الإصابة بسرطان المعدة.

وأضاف العلماء أنه من المحتمل أن يكون عسر الهضم أيضًا من علامات الإصابة بسرطان المعدة، وفق ما نقله موقع “إكسبريس”.

وبحسب العلماء، فإنه يمكن أن تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير من شخص لآخر، وتعتمد هذه العوامل بشكل كبير على موقع الأورام ومدى انتشارها، بالإضافة إلى الأعضاء المحددة المصابة.

عسر الهضم

ويحدث سرطان المعدة عندما يتلف شيء ما البطانة الداخلية للمعدة، وقد تسهم عوامل نمط الحياة، بما في ذلك التغذية ووزن الجسم والنشاط البدني وتعاطي الكحول، في هذا الضرر.

ووفق الموقع ذاته، تقول المنظمة الوطنية البريطانية للاضطرابات النادرة، إن سرطان المعدة هو مرض بطيء النمو يتطور عادة على مدى عام أو أكثر.

ويصف مصطلح عسر الهضم، بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد الأكل أو الشرب.

اقرأ أيضًا:

يتواجد في معظم البيوت.. دراسة تكشف أرخص علاج لمحاربة السرطان

الكلمات الدلالية:
السرطان الشبع المعدة سرطان المعدة عسر الهضم

مواد ذات صلة

المزيد
مكالمة إلكترونية تؤكد تفجير الطائرة الروسية بقنبلة.. والخطر يهدد 12 مطارًا

مكالمة إلكترونية تؤكد تفجير الطائرة الروسية بقنبلة.. والخطر يهدد 12 مطارًا

١٠:٤٥ ص، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥
العريفي يدعو للتبليغ عن «الظواهر المريبة».. والترفُّع عن الخلافات

العريفي يدعو للتبليغ عن «الظواهر المريبة».. والترفُّع عن الخلافات

٠٦:١١ م، السبت، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٥
محايل عسير.. تشييع جثمان شهيد الواجب «عثمان مديني»

محايل عسير.. تشييع جثمان شهيد الواجب «عثمان مديني»

٠٦:٢١ م، الأحد، ٠٩ يوليو ٢٠١٧
الرياض.. السجن 8 سنوات لمواطن كفر الحكام العرب وساعد في إخفاء مطلوب

الرياض.. السجن 8 سنوات لمواطن كفر الحكام العرب وساعد في إخفاء مطلوب

٠٥:٢٢ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *