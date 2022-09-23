الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بكورونا وإجمالي حالات التعافي والوفيات

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 77 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 108 حالات، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 815,686 حالة، من بينها 3398 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 802,948 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9340 حالة وفاة.

تسجيل 80 إصابة أمس

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 815609 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 105 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802840 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9337 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

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