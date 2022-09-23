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«الأرصاد» يتوقع أمطارًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق
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«الأرصاد» يتوقع أمطارًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع أمطارًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع أمطارًا وسحبًا رعدية على هذه المناطق
١٢:٤٦:١١ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

ارتفاع الموج

كما توقع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

الرياح السطحية

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار الرياح الطقس جازان حركة الرياح عسير مكة

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