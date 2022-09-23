«الأرصاد» يطلق تنبيها بشأن توقعات الطقس على منطقة «القصيم» خلال الساعات القادمة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (الأسياح ـ البدائع ـ البكيرية ـ الثامرية ـ الشماسية ـ العمار ـ المذنب ـ بريدة ـ عنيزة ـ عيون الجواء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.