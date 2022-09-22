فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية
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أعلنت 7 جهات حكومية عن خبر هام، وهي الإعلان عن فرص (تدريبية) – جهات (حكومية)، منها ما ينتهي بالتوظيف.
الجهات الحكومية المقدمة للتدريب:
ـ مشروع البحر الأحمر
للتقديم: (bit.ly/3R4rYs6).
ـ البنك المركزي (ساما)
للتقديم: (bit.ly/3DLGJwI).
ـ وزارة الصحة
للتقديم: (bit.ly/3SrWDQW).
ـ هيئة السوق المالية
للتقديم: (bit.ly/3UAClGP).
ـ هيئة تطوير بوابة الدرعية
للتقديم: (bit.ly/3SId1x9).
ـ الهيئة العامة للمنشآت
للتقديم: (bit.ly/3DUfT5w).
ـ التعدين السعودية (معادن)
للتقديم: (bit.ly/3xK6slE).
ـ معهد الصناعات الغذائية
للتقديم: (bit.ly/3BZRnPi).