فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية

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أعلنت 7 جهات حكومية عن خبر هام، وهي الإعلان عن فرص (تدريبية) – جهات (حكومية)، منها ما ينتهي بالتوظيف.

الجهات الحكومية المقدمة للتدريب:

ـ مشروع البحر الأحمر

للتقديم: (bit.ly/3R4rYs6).

ـ البنك المركزي (ساما)

للتقديم: (bit.ly/3DLGJwI).

ـ وزارة الصحة

للتقديم: (bit.ly/3SrWDQW).

ـ هيئة السوق المالية

للتقديم: (bit.ly/3UAClGP).

ـ هيئة تطوير بوابة الدرعية

للتقديم: (bit.ly/3SId1x9).

ـ الهيئة العامة للمنشآت

للتقديم: (bit.ly/3DUfT5w).

ـ التعدين السعودية (معادن)

للتقديم: (bit.ly/3xK6slE).

ـ معهد الصناعات الغذائية

للتقديم: (bit.ly/3BZRnPi).