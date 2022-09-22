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فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية
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فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية

فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية

فرص تدريبية تنتهي بالتوظيف في 7 جهات حكومية
٠٢:٥١:٠٨ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت 7 جهات حكومية عن خبر هام،  وهي الإعلان عن فرص (تدريبية) – جهات (حكومية)، منها ما ينتهي بالتوظيف.

الجهات الحكومية المقدمة للتدريب:

ـ مشروع البحر الأحمر

للتقديم: (bit.ly/3R4rYs6).

 

ـ البنك المركزي (ساما)

للتقديم: (bit.ly/3DLGJwI).

 

ـ وزارة الصحة

للتقديم: (bit.ly/3SrWDQW).

 

ـ هيئة السوق المالية

للتقديم: (bit.ly/3UAClGP).

 

ـ هيئة تطوير بوابة الدرعية

للتقديم: (bit.ly/3SId1x9).

 

ـ الهيئة العامة للمنشآت

للتقديم: (bit.ly/3DUfT5w).

 

ـ التعدين السعودية (معادن)

للتقديم: (bit.ly/3xK6slE).

 

ـ معهد الصناعات الغذائية

للتقديم: (bit.ly/3BZRnPi).

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7 جهات حكومية البنك المركزي ساما فرص تدريبية منتهية بالتوظيف

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