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توضيح من «جمعية البر الأهلية» بالرياض بشأن مشروع الصدقة العامة

توضيح من «جمعية البر الأهلية» بالرياض بشأن مشروع الصدقة العامة

توضيح من «جمعية البر الأهلية» بالرياض بشأن مشروع الصدقة العامة
٠٢:٣١:١٠ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جمعية البر الأهلية بالرياض أن مشروع الصدقة العامة يشمل المساعدات المالية والغذائية لكل من الأسر المستفيدة والمحتاجين.

وأضافت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “كل خير تنفقه نفعه يعود عليك.. {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}”.

يذكر أن جمعية البر الأهلية بالرياض، دشنت قبل أشهر، البرنامج المالي التقني بنسخته الجديدة؛ لبلوغ أعلى درجات الإتقان والسلامة المالية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة متكاملة من منظومة التطوير للجمعية والتي تحقق منها ولله الحمد المشاريع التالية :

– مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية في الجمعية.

– تصميم السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي.

– تحقيق الجودة والتميز المؤسسي في أعمال الجمعية.

-بناء معمارية للتطبيقات والخدمات الإلكترونية للجمعية مع خارطة طريق للتنفيذ.

– تصميم وتطبيق الأنظمة التقنية ، ومنها :

– منصة خدمات المستفيدين والدعم.

– نظام الحوكمة والتميز المؤسسي.

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