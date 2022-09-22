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تصريحات مضطربة من مدير الصحة العالمية بشأن كورونا.. ماذا قال؟

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تصريحات مضطربة من مدير الصحة العالمية بشأن كورونا.. ماذا قال؟

تصريحات مضطربة من مدير الصحة العالمية بشأن كورونا.. ماذا قال؟

تصريحات مضطربة من مدير الصحة العالمية بشأن كورونا.. ماذا قال؟
٠٢:١٩:٥٤ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قام مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بتعديل تصريحه الأخير عن جائحة كورونا وأنها على وشك الانتهاء،  إلى كلام جديد مغاير لما سبقه.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: “إن نهاية كورونا تلوح في الأفق.. لكنها بعيدة”.

والأسبوع الماضي؛ زف مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بشرى طيبة حسنة، تفيد بأن «نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق».

وأضاف جيبرييسوس حينها : «العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كوفيد-19».

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “الأسبوع الماضي، كان عدد الوفيات الأسبوعية من فيروس كورونا هو الأدنى منذ مارس 2020. لم نكن في وضع أفضل لوضع حد للوباء ولم نصل بعد إلى الهدف، لكن النهاية اقتربت”.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، جميع الدول على الاستثمار في تلقيح 100٪ للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين وكبار السن، كأولوية قصوى في الطريق إلى تغطية التطعيم بنسبة 70٪.

الكلمات الدلالية:
جائحة كورونا فيروس كورونا مدير الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

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